La Fiorentina cede il primato al Mainz e al Celje di Riera, la squadra di Galloppa (e Vanoli) dovrà inseguire

Prima tranche di partite del giovedì di Conference, con la Fiorentina che perdendo a Mainz ha ceduto anche il primato in classifica proprio ai tedeschi. Sono in tre a punteggio pieno, ci sono anche il Samsunspor, che ha battuto 3-0 l'Hamrun, e il Celje di Riera che ha ribaltato il Legia Varsavia vincendo per 2-1.

La squadra di Galloppa (e Vanoli che sta per arrivare) scivola così al quinto posto, dietro anche all'AEK Larnaca ma in attesa delle gare di stasera, dove Rayo, Strasburgo ed altre potrebbero scavalcarla.