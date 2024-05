Ci sono sia Martinez Quarta che Nico Gonzalez nella lista dei giocatori convocati da Lionel Scaloni per le prossime due amichevoli della nazionale sudamericana contro Ecuador e Guatemala in programma all'inizio di giugno.

Quarta torna dopo un'assenza che durava da ottobre, saltando le ultime due chiamate con la nazionale.

La lista, che comprende i due giocatori della Fiorentina, sarà anche quella definitiva per la Copa America, torneo continentale che per la Seleccion prenderà il via il 21 giugno, tranne tre componenti. Tre giocatori dell'attuale elenco infatti saranno tagliati dal CT dell'Albiceleste. Assente Lucas Beltran.