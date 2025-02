Palladino: "Chi al posto di Kean? Ho la fortuna di avere tante possibilità. Da Fagioli e Zaniolo mi aspetto che..."

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha presentato la partita contro il Como, in un'intervista rilasciata a DAZN.

“Zaniolo o Beltran centravanti? Abbiamo provato tante soluzioni questa settimana - ha detto - ho avuto modo di vedere calciatori in posiziioni diverse. Ho visto tutti quanti concentrati, lo può fare Zaniolo, Beltran, ma anche Gudmundsson e Caprini. Abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori duttili, ma mi aspetto una prestazione da squadra, contro un avversario che palleggia tanto e può metterci in difficoltà”.

Su Zaniolo e Fagioli: “Mi aspetto che facciano solo quello che hanno fatto vedere in settimana, concentrazione, qualità del gioco e anche in fase di non possesso. Devono dimostrare semplicemente quello che hanno fatto in settimana. Saranno importanti non solo i primi undici ma anche quelli che entreranno a partita in corso”.