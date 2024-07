Incredibile in Messico: la mamma dell'ex Fiorentina Carlos Salcedo ha accusato il figlio calciatore dell'omicidio della sorella

Nelle ultime ore una notizia ha sconvolto il mondo del calcio e non solo: la sorella dell'ex Fiorentina Carlos Salcedo è stata assassinata in Messico con alcuni colpi da arma da fuoco. La giovane giornalista sportiva è stata uccisa mentre usciva dal circo Bardum, a Huixquilucan.

La madre accusa il figlio dell'omicidio

E se la notizia è tragica in sé, quello che sta succedendo nelle ultime ore in casa Salcedo è ancora più inquietante. La mamma dell'ex viola, Maria Isabel, ha accusato suo figlio di essere uno degli autori dell’omicidio con la complicità della moglie, Andrea Navarro.

Una vicenda sconvolgente

I rapporti in casa, infatti, si scoprono non essere stati dei migliori, con il calciatore attualmente tesserato per il Cruz Azul che ha lasciato il paese nelle ultime ore per “motivi personali”. Su Instagram la mamma di Salcedo ha postato un duro messaggio sul profilo della figlia defunta che accusa di fatto il figlio.

“La ragione reale per cui Carlos Salcedo e sua moglie hanno lasciato il paese - si legge nel messaggio social - è perché sono gli autori intellettuali dell'omicidio di Paola”, repostando poi la storia sul suo profilo personale, chiedendo giustizia.