L'idea della Fiorentina per la porta

Il ruolo del portiere sarà probabilmente parte della rivoluzione che Raffaele Palladino porterà alla Fiorentina. La società viola però dovrà mettere ordine, soprattutto con Christensen, secondo portiere danese acquistato nella scorsa stagione che non sembra più rientrare nei piani.

L'idea, secondo La Nazione, è quella di mandare l'ex Herta Berlino in prestito, per puntare su un altro profilo da affiancare a Pietro Terracciano. Il nome in pole è quello di Audero, finito all'Inter a fare il secondo ma adesso in uscita. In lista ci sono anche Musso e Strakosha. Da valutare il da farsi anche con il giovane Martinelli.