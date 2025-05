In attesa di Venezia-Fiorentina (e di Atalanta-Roma, gara cruciale per la lotta all'Europa alle 20:45), rifacciamo un breve riepilogo della situazione in Serie A. Dalla quarta alla nona: Juventus e Lazio 64, Roma 63, Bologna 62, Milan 60, Fiorentina 59. Vincendo, la Viola aggancerebbe la squadra di Italiano prima di sfidarla, consapevole che c'è uno scontro diretto e che altre squadre hanno gare difficili sul loro percorso; la Roma deve sfidare anche il Milan, la Lazio se la vedrà a Milano contro l'Inter.

Stagione finita? Non ancora. L'eliminazione in Conference League contro il Real Betis è stata un'inevitabile delusione cocente, non potrebbe essere altrimenti. Eppure, nonostante tutto quanto, c'è ancora un'ancora di salvataggio. Quale non è dato saperlo, anche perché non dipende più tutto dalla Fiorentina: a prescindere dai suoi risultati, la classifica può cambiare. La vera domanda è se, seguendo ad esempio le parole di Gosens, la squadra è riuscita ad andare oltre le fatiche di giovedì e resta davvero concentrata sulle ultime tre partite. Gli obiettivi non svaniscono (Pongracic, ad esempio, ha parlato di Champions); chissà se le prestazioni seguiranno le aspettative. Intanto, la classifica dà ancora speranze.