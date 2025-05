Dalle certezze dell'annuncio di Palladino ai dubbi sulla prossima stagione: chi rimane e chi va. E se non ti qualifichi in Europa...

Dalle certezze dell'annuncio di Palladino ai tanti dubbi su quello che sarà la Fiorentina del futuro, questa l'analisi de La Nazione sull'evoluzione della rosa viola in vista della prossima stagione.

Non solo l'uscita dalla Conference, adesso c'è il rischio concreto e allarmante di fallire l'aggancio all'Europa in queste ultime tre sfide. Europa, che sarà sicuramente discriminante decisiva per capire quello che la società potrà fare sul mercato. Il primo indiziato è Kean, che con la conferma di Palladino aveva aumentato le chance di rivederlo in viola il prossimo anno. Tuttavia, senza la partecipazione a una coppa e con quella clausola rescissoria, i riflettori si accenderanno su di lui nel futuro molto prossimo.

Discorso simile, al netto di accordi e riscatti del caso, per Adli, Colpani e Fagioli. Poi, un capitolo a parte dedicato a de Gea e Gudmundsson: l'islandese è ormai un caso, un rebus, ha un riscatto pesante a livello economico e il suo rendimento stagionale non ha raggiunto la sufficienza piena, ed il suo riscatto sarà tema di discussione in società. Per de Gea, invece, rinnovo a parte, una Fiorentina senza Europa potrebbe non essere capace di resettare le mille tentazioni per uno dei portieri più forti del mondo.