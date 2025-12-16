Giuntoli alla Fiorentina? La condizione indispensabile per aprire al club viola

Una situazione del genere richiede anche l'ingresso di una nuova figura dirigenziale all'interno della Fiorentina. E il nome di Cristiano Giuntoli è uno di quelli pronunciati all'interno delle stanze del Viola Park.

Contatto diretto

Ma ci sono delle condizioni che si devono verificare per permettere il suo ingresso in società. Scrive stamani La Nazione che Giuntoli è un manager che prima di aprire alla Fiorentina vuole e pretenderá un contatto diretto con Commisso.

Condizione possibile da realizzare?

Un fatto questo che sarebbe normale dappertutto. Però il proprietario del club viola è tanto che non si materializza a Firenze ed è un soggetto che ha avuto a che fare con alcuni problemi di salute nell'ultimo periodo. Sarà possibile, eventualmente, questo contatto?