Aveva bucato la sua prima stagione in A con Montella, penalizzato anche dal modulo, poi il prestito al Cagliari, il rientro con Italiano e un triennio dissestato, tra un problema fisico e l'altro, tra schiena e clavicola. Ma sempre con quella sensazione di talento mai sbocciato: per Riccardo Sottil però le chance non sono finite secondo il Corriere dello Sport, perché anzi Palladino lo vede come pedina ideale nel suo attacco. Tutto pronto quindi per il Sottil 4.0 (ma forse anche 5), l'ennesima occasione per un ragazzo del vivaio da cui sarà lecito attendersi uno step in avanti, sul livello delle ultime uscite pre infortunio.

VIDEO: Quando Carboni illuse Palladino beffando la Juve con un velenoso tiro-cross Era l'inverno scorso quando Valentin Carboni trovò la sua prima rete in massima serie con il Monza di Palladino, contro...