Con Dodò fuori causa, Italiano potrà contare su Kayode per la fascia destra ma avrà bisogno anche di studiare alcune alternative per la sua Fiorentina in quel ruolo.

Una di queste potrebbe essere quella di far cambiare fascia a Biraghi, così come avvenuto nel finale del match contro l'Atalanta, replicando anche l'esperimento fatto in passato con Terzic.

Un'ipotesi questa però che non convince l'ex difensore viola, Roberto Galbiati, il quale su Lady Radio ha detto: “Terzic lo vedevo più adattabile in questo ruolo. Biraghi però proprio no. Già è difensivamente in difficoltà quando lo puntano ed è sul proprio piede, figuriamoci se dovesse affrontare da quella parte un Kvaratskhelia, per dirne uno”.