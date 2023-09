Il mercato degli svincolati per sostituire Dodô? La Fiorentina dice no, grazie. Il salto di fascia del capitano all'orizzonte

Come avete potuto leggere ieri su Fiorentinanews.com, sostituire Dodô ricorrendo agli svincolati sarebbe stato davvero difficile, perché pochi sono i nomi davvero disponibili sul mercato e di un livello davvero basso.

E' anche per questo motivo che la Fiorentina ha deciso di non intervenire sul mercato almeno fino a gennaio.

Italiano dovrà guardare all’interno dello spogliatoio per trovare eventuali alternative a chi è già una certezza come Kayode.

Due nomi sono spendibili in questo senso: Biraghi e Martinez Quarta. Il salto di fascia del capitano è forse la soluzione più probabile anche perché l'abbiamo vista attuata nel finale della gara contro l'Atalanta. Biraghi potrà fare il terzino destro e lasciare così la corsia di sinistra a Parisi.

Anche Quarta è stato impiegato in passato saltuariamente a destra, ma anche al centro della difesa non è che ci sia abbondanza e allora crediamo che in quel comparto tutto rimarrà com'è al momento.

Più avanti poi, non certo adesso, potrebbe arrivare anche l'ora di Pierozzi, che sta cercando di recuperare dopo aver avuto una partenza di stagione ricca di imprevisti e con problemi fisici.