Brovarone: "La Fiorentina ha un blocco mentale. Più i demeriti della squadra di Pioli che i meriti del Napoli"
Bernardo Brovarone, opinionista sportivo, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli, nonché parlare dell'oper
“Il Napoli ha giocato davanti al nulla totale, al blocco mentale dei giocatori della Fiorentina. C'erano troppi varchi aperti: un indizio della poca concentrazione dei Viola. Bisogna sempre pronti, sul pezzo, a maggior ragione contro una squadra come il Napoli. Per me, sono stati più i demeriti della Fiorentina che i meriti degli Azzurri”.
“Bisogna scegliere una direzione”
“I tifosi viola continuano a martellare Pradè. Ma io mi chiedo: cosa avrebbe fatto di tanto male? Non è facile lavorare in questa piazza. Ma bisogna decidere anche in che direzione andare, perché se si vogliono certi obiettivi bisogna innanzitutto convincere i giocatori migliori”.
“Se mi metto nei panni dei tifosi…”
"La società è stata fortissima nel trattenere De Gea, Kean e Dodo. Mettendomi nei panni dei tifosi, però, capisco la loro riflessione: com'è possibile, con questi presupposti economici, non trovare i giocatori forti?".