Corriere dello Sport-Stadio: Nicoterapia!

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Nicoterapia". E ancora: "Nove gol e due assist: l'argentino spacca le gare". Sommario: "L'involuzione della Viola in coincidenza con i 45 giorni di stop dell'attaccante, che ha giocato solo 54 minuti contro l'Inter e il Lecce. Italiano è pronto a schierarlo dall'inizio contro il Frosinone".

Ripreso il tema della prima pagina: “La cura Gonzalez per la Viola malata”. Sottotitolo: "Fino a metà dicembre ha guidato il gruppo anche nella crisi d’autunno (9 gol e 2 assist), poi l’infortunio e il suo primo rigore sbagliato". In taglio basso: " Il cuore di Firenze per l’ultimo saluto al suo Hamrin".

Intanto c'è un assente per domenica: “Re Arthur abdica Italiano se la studia”.