Italiano non si 'fida' di Lopez. Alla ricerca di soluzioni alternative: E ci potrebbe essere una soluzione

Niente da fare per Arthur. A meno di recuperi clamorosi, il centrocampista della Fiorentina dovrà dare forfait anche contro il Frosinone, dopo aver già saltato la trasferta di Lecce.

Lopez in fase involutiva

Per la sostituzione del brasiliano, il tecnico viola, Vincenzo Italiano, non si ‘fida' di Maxime Lopez, che è l'alternativa naturale nel ruolo. Secondo quanto sottolineato dal Corriere dello Sport-Stadio, l'allenatore sta cercando soluzioni alternative rispetto a quella classica proposta proprio a Lecce. Questo perché il francese è in una fase involutiva di rendimento piuttosto lunga.

Duncan e Mandragora

E quale potrebbe essere questa soluzione alternativa? Fare giocare Alfred Duncan e Rolando Mandragora insieme.