Il quadro infortunati che rimane complesso. C'è solo un giocatore che risolleva gli animi

In un momento non facile, l'unico a risollevare spirito e animo in casa Fiorentina è Parisi. La lesione di primo grado rimediata con il Bologna si è risolta come previsto nel giro di una settimana o poco più e l'esterno campano sabato sarà della partita contro il Napoli.

Quadro complesso

Però, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, il quadro degli infortunati rimane abbastanza complesso perché anche Dodo (contusione alla coscia) e Mandragora (lombalgia) hanno saltato il Como: e chiaramente si stanno allenando a parte.

Questione attaccanti

C'è poi anche la questione attaccanti della quale abbiamo parlato approfonditamente nel corso della mattinata.