L'operazione Gudmundsson è "ufficialmente" in stand-by. Gasperini ha complicato i piani della Fiorentina

L’Atalanta ha scelto Mateo Retegui per sostituire Gianluca Scamacca, scrive Alfredo Pedullà. Operazione da circa 25 milioni con base superiore ai 20 milioni più bonus. Il Genoa aveva pensato a M'Bala Nzola per la sostituzione, ma il Lens è a un passo dal traguardo: operazione da 1 milione con diritto di riscatto per altri 9, totale 10 milioni.

Gudmundsson “ufficialmente” in stand-by