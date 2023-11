Ederson rilancia le ambizioni dell'Atalanta: "In campionato puntiamo alle squadre davanti a noi in classifica, siamo sulla strada giusta"

Tra la concorrenti della Fiorentina per un posto in Europa c'è sicuramente l'Atalanta, che ieri ha battuto lo Sturm Graz superando il girone di Europa League con due giornate di anticipo. Nel post gara il giocatore neroazzurro Ederson ha parlato degli obiettivi della squadra in campionato: “Vogliamo guardare le squadre che ci stanno davanti, l'obiettivo è superarle e penso che siamo sulla strada giusta. Ci sono ancora delle cose da migliorare, ma ci stiamo lavorando col mister".

Un inizio di stagione sicuramente positivo quello dell'Atalanta, che pur con qualche incidente di percorso ha già raggiunto la qualificazione al turno successivo in Europa League e in Serie A si trova al quinto posto, due punti sopra la Fiorentina.