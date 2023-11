Con lo stesso risultato della Fiorentina l'Atalanta batte lo Sturm Graz e passa il girone di Europa League

Unica italiana impegnata alle 21 era l'Atalanta, contro lo Sturm Graz in Europa League. Per la squadra di Gasperini, esattamente come per la Fiorentina, è arrivata una vittoria di misura per 1-0.

Decisivo il gol di Djimsiti al 50', anche se a dire il vero i neroazzurri hanno avuto tante altre palle gol con il portiere ospite Scherpen più volte sugli scudi. Con questa vittoria l'Atalanta passa ufficialmente il girone, e rimane al primo posto con tre punti in più dello Sporting Lisbona.

Da segnalare nella serata di Europa League il gol dell'ex Fiorentina Kokorin, purtroppo inutile per il suo Aris Limassol che ha perso 4-1 sul campo del Real Betis.