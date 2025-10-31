Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “La Serie B è una cosa possibile, ma la buona notizia è che l'avvertimento è arrivato con 30 partite ancora da giocare e quindi c'è tempo per calcolare il pericolo. Non salvo nessuno: Pioli ha le sue colpe e sa che rischia l'esonero, ma tutti stanno facendo male. Il popolo fiorentino ha avuto tanta pazienza: ora la pazienza è finita e la Fiorentina deve darsi una mossa per riconquistare la fiducia. Vincere con il Lecce è obbligatorio, ma i salentini saranno avvantaggiati perché conoscono già il clima di certe partite. La Fiorentina non è abituata a stare laggiù, ma bisogna si abitui perché sennò finisce in Serie B”.

“Pradè via a fine stagione”

Poi ha aggiunto: “A Firenze c'è un clima molto brutto, da retrocessione: lo dicono i numeri, i risultati, l'atteggiamento dei calciatori. Andare in Serie B sarebbe tremendo, cambierebbe la vita a tutti in negativo. Pioli non è stato esonerato perché ha un credito acquisito di grande allenatore, se al suo posto ci fosse stato qualcun altro sarebbe già stato mandato via. Nuovo allenatore? Lo sceglierà Ferrari dopo aver parlato con Commisso, d'altronde è il direttore generale. Anzi, dopo Commisso sarà Ferrari il presidente. Quanto a Pradè, l'ho sentito e gliel'ho detto: per favore dimettiti, non puoi fare una vita così. Ad ogni modo se non ora, a fine stagione andrà via. Ma mi chiedo anche: chi viene al suo posto? Sartori non viene. Quelli bravi non vengono alla Fiorentina".