Njie: "Sono contento per la squadra, voglio continuare a fare bene con la Fiorentina. Sull'esultanza..."
Autore di un assist e un gran gol nella vittoria contro il Sassuolo, l'esterno d'attacco della Fiorentina Alieu Njie è intervenuto a DAZN nel dopopartita.
Sulla sua partita
Njie ha commentato: "Sono molto contento per la mia squadra. Come ho detto prima, i miei compagni e lo staff mi spingono ogni giorno a fare questo per tutti. Io voglio solo continuare a lavorare, crescere, giocare bene e fare punti per la Fiorentina, quindi posso solo dire grazie alla squadra".
Sull'esultanza
E sull'esultanza: "Non lo so, in quel momento ho sentito solo di dover fare questo gesto. L'ho visto fare su YouTube da un giocatore, ma non voglio dire di chi si tratta".
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