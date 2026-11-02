Njie: "Sono contento per la squadra, voglio continuare a fare bene con la Fiorentina. Sull'esultanza..."

Autore di un assist e un gran gol nella vittoria contro il Sassuolo, l'esterno d'attacco della Fiorentina Alieu Njie è intervenuto a DAZN nel dopopartita.

Sulla sua partita

Njie ha commentato: "Sono molto contento per la mia squadra. Come ho detto prima, i miei compagni e lo staff mi spingono ogni giorno a fare questo per tutti. Io voglio solo continuare a lavorare, crescere, giocare bene e fare punti per la Fiorentina, quindi posso solo dire grazie alla squadra".

Sull'esultanza

E sull'esultanza: "Non lo so, in quel momento ho sentito solo di dover fare questo gesto. L'ho visto fare su YouTube da un giocatore, ma non voglio dire di chi si tratta".