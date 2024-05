Per una Fiorentina che piange, c'è un Olympiakos che ride. Eccome se ride. In conferenza stampa l'allenatore dei greci ha parlato così dopo il trionfo in Conference League: "Abbiamo fatto tanti sforzi, ma non siamo riusciti a vincere entro il 90'. Poi però abbiamo fatto gol e adesso è il tempo dei festeggiamenti con le nostre famiglie. Abbiamo finito la maratona nel miglior modo possibile. E' la prova che abbiamo iniziato molto male, ma poi abbiamo superato tanti ostacoli fino alla vittoria.

Disputeremo l'Europa League e continueremo a lottare per i nostri obiettivi ma ora è il momento di goderci questa vittoria. Ciò che è successo questa sera è nel segno della continuità di ciò che ho fatto l'anno scorso. Sono contento di esultare ancora, voglio condividere questa gioia col club e con tutti gli altri. Vorrei continuare a lavorare a lungo con questa squadra".