Era stato chiamato da mister Bollini in Under 20 ma i problemi fisici di Udogie, ancora in Under 21 anche con Nunziata, hanno portato al contrordine, con promozione di Michael Kayode.

Dopo l'esordio in A e l'Europeo Under 19 vinto a luglio dunque, c'è il doppio scalino per l'esterno classe 2004 della Fiorentina che sarà nel gruppo per iniziare le gare di qualificazione al prossimo Europeo Under 21.