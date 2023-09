Kayode, via la paura e pronto al secondo palcoscenico da grande: una fascia destra finalmente con due interpreti

Uno dei ruoli in cui indubbiamente la Fiorentina ha fatto un passo avanti è quello della fascia destra difensiva in cui al posto di un canterano come Venuti ne è sbocciato un altro: Michael Kayode. Come indica il Corriere dello Sport, oggi il ragazzo del 2004 è pronto a fare la sua seconda apparizione, in un altro palcoscenico prestigioso come quello di San Siro. Non che il suo battesimo fosse arrivato in un campetto di periferia, dato che c'era Marassi traboccante d'entusiasmo intorno a lui. La condizione non brillantissima di Dodo dovrebbe contribuire a lasciargli spazio.