Una terza gara da bombole d'ossigeno per Arthur e Bonaventura: Italiano spera in una lunga lista di recuperi

A meno di Arthur e Bonaventura proprio non si può fare, lo dice questo avvio di stagione dove il brasiliano e il numero 5 non sono mai passati dal turn over. Italiano gli ha concesso qualche minuto in meno con i cambi e già giovedì scorso la brillantezza di Genova sembrava un lontano ricordo. Per la Fiorentina però i due sono fondamentali e lo saranno anche a lungo termine, se non ‘bruciati’ ma usati con criterio.

Decisivi in tal senso i tanti recuperi che il tecnico viola aspetta, dalla squalifica da scontare di Lopez ai problemi di Barak ma c'è anche un Infantino da inserire maggiormente nelle rotazioni.