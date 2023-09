Gonzalez finalmente leader: e ora sì che può prendere in mano la Fiorentina. Ma è sfida Albiceleste anche per Beltran

Ci sarà molto di argentino e dell'Argentina nel match di oggi tra Inter e Fiorentina ma ci sarà molto, ci auguriamo, soprattutto di Nico Gonzalez che alla sua terza stagione in viola sembra finalmente aver trovato le redini per gestire la squadra. Non aveva mai trovato la via della rete con così tanta facilità (4 in 4 gare stagionali), scrive nella sua analisi il Corriere dello Sport-Stadio, con quella sensazione nuova di poter determinare quasi da solo. Sarà comunque uno scontro ‘fratricida’ vista la presenza di Lautaro Martinez dall'altra parte, con un Beltran che ora è pronto a spalleggiarlo anche in Nazionale, vista la prima chiamata da parte di Scaloni.