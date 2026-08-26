La Soprintendenza dice ancora NO: salta l'installazione al Piazzale dedicata alla Fiorentina

Arriva un altro no della Soprintendenza a frenare gli entusiasmi. L'installazione dedicata al centenario della Fiorentina, alta quasi 20 metri che doveva essere posta al piazzale Michelangelo è stata bocciata. A darne notizia stamani è La Nazione.

Anche Palazzo Vecchio aveva dato il via libera

La maxi scritta celebrativa 'V100la' doveva essere posizionata nel luogo più suggestivo di Firenze già sabato scorso. L'opera, commissionata dalla Fiorentina era pronta e Palazzo Vecchio aveva dato il via libera.

Eppure sarebbe stata temporanea…

Ma tutti i soggetti in gioco non avevano fatto i conti con la Soprintendenza che evidentemente non ha ritenuto adattta l'operazione, anche se siamo davanti ad un'installazione temporanea che sarebbe dovuta restare al piazzale fino al 30 settembre.