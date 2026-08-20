Una maxi installazione viola al Piazzale per il centenario e la statua celebrativa commissionata dal club

Nell’ambito dei festeggiamenti per i cento anni di storia della Fiorentina, sabato al piazzale spunterà un enorme manufatto con la scritta ’V100la’. Lo riporta stamani La Nazione.

Impossibile da non vedere

Alto 18 metri e largo 4,5, sarà impossibile non vederlo. L’installazione occuperà quasi mezzo piazzale e sarà collocata lato Belvedere, verso l’angolo panoramico in modo da consentire a pieno una vista mozzafiato sulla città.

E pure una statua

La Fiorentina ha previsto anche una statua celebrativa, i cui dettagli sono ancora top secret. Un'opera commissionata a Marco Lodola, artista conosciuto a livello internazionale per le sue statue luminose in plexiglas. Sarà 1,5 per 1,2 metri di dimensione.