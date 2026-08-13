Fabbri: "Mi ha scritto Commisso per invitarmi al centenario viola. Chi sta costruendo la squadra..."

Leonardo Fabbri è fresco di titolo europeo nel lancio del peso. E tra una celebrazione e un'altra per la sua medaglia d'oro, trova il tempo anche di parlare della sua amata Fiorentina.

“Mi ha scritto Joseph”

“La mia amicizia con Rocco Commisso? Proprio ieri mi ha mandato un messaggio il figlio Joseph - ha detto Fabbri a La Nazione - che ne ha preso il posto per farmi i complimenti e invitarmi alla festa per i 100 anni Viola”.

“Complimenti a chi sta costruendo la squadra”

Sulla squadra che sta nascendo ha invece dichiarato “Complimenti a chi la sta costruendo perché sulla carta è forte e mi piace un sacco”.