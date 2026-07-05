La tifosa viola Iapichino vola nella storia battendo il record di mamma Fiona May. E in Oregon trionfa anche Fabbri

Larissa Iapichino scrive una delle pagine più belle dell'atletica italiana. La 23enne fiorentina e tifosa viola, ha conquistato il nuovo record italiano del salto in lungo atterrando a 7.12 nella tappa della Diamond League di Eugene, in Oregon, superando di un centimetro lo storico 7.11 realizzato da mamma Fiona May il 22 agosto 1998 agli Europei di Budapest. Un primato che resisteva da quasi ventotto anni e che sembrava destinato a durare ancora a lungo.

Ai massimi livelli internazionali

Per Iapichino, allenata sotto la guida del padre Gianni Iapichino, si tratta del raggiungimento ai massimi livelli internazionali. E lancia così un bel segnale in vista della rassegna continentale di Birmingham del 10-16 agosto

Vittoria anche per Leonardo Fabbri al primo lancio

A Eugene c’è un altro grande tifoso della Fiorentina vincitore, ovvero Leonardo Fabbri. Il pesista azzurro ha vinto la gara con un eccellente 22.74 ottenuto al primo lancio, misura che gli vale il nuovo World Lead stagionale, superando il 22.58 dello statunitense Joe Kovacs.