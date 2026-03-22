La fiorentina Iapichino conquista la medaglia d'argento nel salto in lungo a Torun: per lei è la prima volta sul podio mondiale

L'atleta fiorentina Larissa Iapichino ha appena conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor 2026 di atletica. Per l’azzurra si tratta della prima medaglia iridata in carriera, arrivata nell’ultima giornata di gare a Torun, in Polonia, al termine di una prova di grande livello.

La sua è la quarta medaglia dell'Italia

La lunghista, figlia dell'ex triplista Fiona May, regala così all’Italia la quarta medaglia della rassegna, la prima d’argento dopo tre ori già conquistati. Per qualche momento, Iapichino ha anche assaporato il sogno dell’oro, salendo provvisoriamente in testa alla gara al penultimo salto. Poi la portoghese Agate De Sousa, forte della miglior prestazione stagionale, ha risposto con un balzo da 6,92 metri, riprendendosi il primato. L’azzurra ha chiuso con 6,87 metri, misura ottenuta all’ultimo tentativo.

Record personale per Iachipino

Per Iapichino si tratta di un risultato importante anche dal punto di vista personale, visto che in passato non era mai riuscita a salire sul podio mondiale: indoor aveva ottenuto un decimo posto nel 2022 e un settimo nel 2024, mentre all’aperto era arrivata quinta a Budapest 2023, a pochi centimetri dalle medaglie. Il risultato di Torun arricchisce un bilancio storico per l’Italia, che chiude con quattro medaglie totali: un bottino già visto in passato, ma mai con tre ori e un argento.