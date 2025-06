Doppietta fiorentina: dopo Fabbri, vince anche Larissa Iapichino nel salto in lungo. Grande successo agli Europei di Atletica

Per chi ha Firenze e la Fiorentina nel cuore, con la grande passione per lo sport, oggi è un bellissimo giorno. Durante gli Europei di Atletica, giunti alla loro giornata conclusiva a Madrid, c’è stata una doppia vittoria fiorentina. Dopo Leonardo Fabbri in getto del peso, trionfa anche Larissa Iapichino nel salto in lungo.

L’atleta fiorentina primeggia nella sua disciplina, con un bellissimo salto di 6,92 metri. All’età di 22 anni, questo successo agli Europei rappresenta l’ennesimo grande traguardo di una fantastica sportiva. Aumentano i punti ottenuti dall’Italia.