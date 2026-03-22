La Nazione: Contro l'Inter per la Fiorentina è una notte dal sapore antico
In prima pagina del QS di oggi c'è il titolo sulla gara in programma questa sera tra Fiorentina e Inter: "Cuore e orgoglio. Stasera l'Inter, vietato sbagliare".
Pagina 4 e 5
A pagina 4 leggiamo: "Notte dal sapore antico. Viola, incrocio con l'Inter. Orgoglio e zero distrazioni, Vanoli l'ha preparata così". Mentre a pagina 5 troviamo: "Duelli, gol e qualità: partita dai
mille volti".
Pagina 6
A pagina 6 c'è un altro titolo sulla probabile formazione della Fiorentina di stasera: "Gli undici anti-nerazzurri: Kean punto fermo davanti, Pongracic e Ranieri in difesa. Vanoli si affida ai suoi big".
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