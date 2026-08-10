Meraviglioso Fabbri! Il tifoso viola stravince i campionati europei con un lancio straordinario
Uno strepitoso Leonardo Fabbri trionfa ai campionati europei di atletica in scena Birmingham nella disciplina del lancio del peso! Una gara a senso unico, che il tifoso della Fiorentina ha dominato fin dal primo lancio.
Una gara a senso unico!
Fabbri trionfa con il lancio di 22.31 m., distanziando gli avversari. Una gara, come detto, a senso unico, con l'atleta fiorentino che ha preso il comando della gara fin dalle prime battute, rimanendo costantemente in testa anche dopo i tentativi di lancio degli altri atleti.
Il podio
A completare il podio Weir ( lancio di 21.12m,) a siglare una doppietta azzurra e lo svedese Petersson, entrambi distanziati più di un metro da Leo Fabbri.
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