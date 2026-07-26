Fabbri si laurea ancora campione italiano! Il fiorentino piazza un super lancio al Ridolfi

Ai Campionati Italiani assoluti 2026, che quest'anno si disputano nell'impianto di Firenze Luigi Ridolfi a due passi dall'Artemio Franchi, il pesista azzurro ha trionfato con ampio margine sul secondo, piazzando l'ennesima grande misura stagionale.

Gran lancio

Il fiorentino è andato oltre i 22 metri addirittura tre volte su sei lanci della finale. Il migliore, lungo 22.43 metri, vale addirittura la quarta miglior misura mondiale stagionale (anche la prima è sua). Fabbri ha vinto davanti al compagni di allenamenti Weir e all'italo-statunitense Ponzio.

Verso l'Europeo

Continua l'avvicinamento agli Europei di Birmingham, che si disputeranno dal 10 al 16 agosto. L'azzurro è il favorito numero uno anche nel torneo continentale, il secondo miglior pesista europeo dietro Fabbri, ha lanciato in questa stagione addirittura 1 metro meno del season best del fiorentino.