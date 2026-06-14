Continua la buonissima stagione del lanciatore fiorentino e grandissimo tifoso viola Leonardo Fabbri. Il primatista italiano di getto del peso prosegue la propria marcia di avvicinamento verso il grande appuntamento stagionale, gli Europei di Birmingham di metà agosto, dove cercherà di confermarsi sul tetto del Vecchio Continente.

L'ottima prestazione

Al meeting Pergine 2026 Fabbri ha lanciato per ben tre volte oltre i 22 metri, spingendosi al massimo fino a 22.14, stessa misura con cui aveva trionfato al Golden Gala di Roma.

Le parole del lanciatore

Il 29enne fiorentino, campione d’Europa in carica, ha avuto ottime sensazioni sulla pedana trentina: “Finché c’è il doppio due non ci si può lamentare - ha confessato nell'intervista dopo la gara - ma oggi vado a casa anche un po’ arrabbiato per non aver fatto di più".