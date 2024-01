Provaci ancora Sirigu. Il portiere tenta una nuova avventura all'estero e raggiunge due ex Fiorentina - FOTO

Alla Fiorentina, il portiere Salvatore Sirigu è stato tutt'altro che fortunato. Per lui un grave infortunio in maglia viola, durante un'amichevole, che ha rischiato fortemente di compromettergli la carriera. Ma l'estremo difensore non molla, anzi, ha appena trovato una nuova avventura.

Sirigu raggiunge due ex viola

Salvatore Sirigu è un nuovo giocatore del Fatih Karagumruk: per lui sei mesi in Turchia e cartellino ancora di proprietà del Nizza, dove ancora non è sceso in campo. Il portiere raggiunge altri due ex Fiorentina come Federico Ceccherini e Valentin Eysseric.

Ecco la foto: