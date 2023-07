Sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio, si legge il commento del giornalista Alberto Polverosi sulla vicenda ritiro della Fiorentina al Viola Park a porte chiuse. Questa una parte del suo pensiero che si legge questa mattina sul quotidiano sportivo: "Ieri la Fiorentina ha giocato la sua prima amichevole vera contro il Parma. L’ha giocata nel Viola Park senza gente, con le tribune deserte. Brutta scena. Ci ha fatto ripiombare nell’anno della pandemia, quello degli stadi vuoti. Negare ai tifosi di assistere al primo atto ufficiale della nuova stagione non è solo un peccato, non è solo un errore, è soprattutto un gesto contro il gioco del calcio, contro la passione che lo muove.

(…) È incredibile come a Firenze non si riesca, per una ragione o per l’altra, a trovare sintonia e serenità quando si parla delle strutture. Sullo stadio siamo fuori da ogni logica e giustamente la Fiorentina chiede di poter giocare al Franchi anche durante gli eventuali lavori di ricostruzione. E ora anche intorno al gioiello di Bagno a Ripoli sta nascendo una polemica. Giusta, giustissima. Ma qui la soluzione si può trovare, almeno per la prossima amichevole col Catanzaro in programma sempre al Viola Park domenica prossima. Peraltro fra la tifoseria viola e quella calabrese esiste un gemellaggio che va avanti da mezzo secolo. Ecco, nessuno impedisce alla Fiorentina di giocare questa partita altrove. Se non al Franchi (problemi al manto erboso dopo i concerti), va bene in qualunque altra città della Toscana o perfino alle Due Strade, periferia di Firenze, uno stadio che contiene più di 3.000 spettatori. Meglio un numero chiuso che chiudere a tutti. Ci vogliono un po’ di buona volontà e un po’ di buonsenso”