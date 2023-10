Ieri il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha giocato da titolare nella vittoria della Nazionale serba contro il Montenegro, decisiva per le qualificazioni a EURO2024. Il numero 4 viola ha poi parlato a Novosti Sport: “C'è un bel clima in nazionale, andiamo tutti d'accordo ed è una bella atmosfera. Lo spirito di squadra ti aiuta sempre, quando le cose non vanno bene”.

E aggiunge: “Un orgoglio essere sempre più vicini a qualificarci all'Europeo, stiamo facendo del nostro meglio per raggiungere l'obiettivo. L'unità del gruppo fa la forza, un esempio riguarda i complimenti che Vlahovic ci ha fatto, non potendo essere lì con noi”.