La Serbia vince con Milenkovic in campo e fa un passo importante verso gli Europei. Il Montenegro si limita al gol di un ex viola

In contemporanea con la sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra, c'è la vittoria della Serbia di Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina è sceso in campo per tutti i 90 minuti nel successo della squadra di Stojkovic contro il Montenegro per 3-1.

La Serbia fa un passo molto importante verso i prossimi Europei in Germania, staccando ulteriormente proprio il Montenegro e confermando il secondo posto nel girone di qualificazione. Basta un punto per staccare il pass per EURO2024.

Decidono il risultato finale una doppietta di Mitrovic e un gol di Dusan Tadic. Per il Montenegro, non basta il gol dell'ex Fiorentina Stevan Jovetic.