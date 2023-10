Si è appena conclusa Inghilterra-Italia, gara valida per le qualificazioni a EURO2024. A staccare il pass per l'Europeo in Germania sono i padroni di casa, che vincono per 3-1 al termine di un match complicato per gli Azzurri.

Dopo un primo quarto d'ora estremamente complicato, Scamacca riesce a portare in vantaggio l'Italia su assist di Di Lorenzo. Poi Kane pareggia su rigore a fine primo tempo e Rashford ribalta il risultato intorno all'ora di gioco (anche grazie a una strepitosa giocata di Bellingham). Al 77° chiude i conti l'attaccante del Bayern Monaco firmando la doppietta personale.

Per gli Azzurri, adesso, la strada per gli Europei si fa un po' più complicata. L'Ucraina (con una partita in più) ha vinto a Malta per 1-3 e stacca di tre lunghezze l'Italia, che è costretta a vincere contro la Macedonia del Nord per arrivare allo scontro diretto a pari punti.

Dopo la vittoria contro Malta, con protagonista Jack Bonaventura, Spalletti lascia riposare il centrocampista della Fiorentina: solo panchina per lui.