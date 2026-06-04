L'Under 19 scalda i motori in vista dell'Europeo. Bollini convoca 30 giocatori: uno è della Fiorentina

Dopo il ritorno in campo della nazionale maggiore, la nei prossimi giorni tornerà in campo anche l’Under 19 del commissario tecnico Alberto Bollini. La strada verso il Galles passa da Tirrenia. Dal 7 al 12 giugno la Nazionale dell’Italia U19 si ritroverà presso il Centro di Preparazione Olimpica, in provincia di Pisa, per rifinire gli ultimi dettagli in vista della fase finale dell’Europeo di categoria, in programma dal 28 giugno all’11 luglio, come riportato dal sito ufficiale della FIGC. E anche questa volta la Fiorentina sarà rappresentata.

Torna in campo l'Under 19: Fiorentina rappresentata da un solo giocatore

Il tecnico Alberto Bollini ha convocato per l’occasione 30 calciatori – 22 nati nel 2007, sette nel 2008 (Christian Comotto, Cristiano De Paoli, Simone Lontani, Mattia Marello, Andrea Natali, Federico Steffanoni e Samuel Wiafe) e uno nel 2009 (Antonio Arena) – che si raduneranno domenica e, dopo aver sostenuto sette sedute di allenamento in cinque giorni, affronteranno giovedì 11 giugno (ore 17) i pari età del Livorno, che hanno chiuso il Girone A del campionato Primavera 4 all’ottavo posto con 22 punti. A difendere i colori della Fiorentina ci sarà il portiere classe 2007 Tommaso Vannucchi, nell’ultima stagione in prestito al Cosenza in Serie C.

La lista completa dei convocati è molto lunga

Questo l'elenco completo dei 30 convocati dal ct Bollini in preprazione degli Europei Under19:

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso

Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Marco Leandri (Atalanta), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Mattia Pellini

(Torino), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Wisdom Acquah (Torino), Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Mattia Liberali (Catanzaro), Matias

Mancuso (Inter), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni

(Atalanta), Samuel Wiafe (Modena);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alessandro Adriano

Crimaldi (Bochum), Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Simone Lontani (Milan), Salvatore Monaco (Empoli), Mattia Mosconi (Inter).