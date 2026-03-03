Hassane Kamara: "Udinese step importante della carriera. Fiorentina? Sto arrivando a fine carriera, ora dopo la partita..."

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il laterale dell'Udinese Hassane Kamara è intervenuto a Sky Sport. Il calciatore ivoriano ha commentato il suo momento all'Udinese, nel giorno dopo il successo ai danni della squadra viola.

“Mi resta poco da giocatore, ma a Udine ho trovato equilibrio”

“Sto arrivando alla fine della carriera, sto per compiere 32 anni e rimane poco per giocare. Ma posso dire che a Udine ho trovato l'equilibrio tra la forza fisica e la testa. Quando ero giovane avevo tanta energia, ma poca mentalità. L'Udinese è uno step che mi ha permesso di far vedere che sono cresciuto e di giocare in Serie A”.

“Ora dopo la partita sono stanco…”

Sei il più veloce della squadra? “Sì, credo di sì. Ma quando ero più giovane avevo ancora più energie. Fa parte del mio gioco ed è molto importante, per una squadra, avere un elemento che spinge tanto. Comunque ora dopo la partita sono stanco, come ieri sera. Prima non lo ero neanche”.