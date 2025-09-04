Il Ghana regala un punto storico al Ciad, ma il viola Lamptey non è tra i protagonisti della sfida

Tra i tanti giocatori di proprietà della Fiorentina impegnati con la propria nazionale, ce n'è uno che questo pomeriggio era atteso dal primo impegno della sosta. Stiamo parlando dell'ultimo arrivato in casa viola, il terzino ghanese Tariq Lamptey che con la sua nazionale era alla ricerca dei punti decisivi per qualificarsi al prossimo mondiale.

Il Ghana regala un punto storico ai padroni di casa

Alle ore 16 il Ghana era attesa dalla trasferta contro il fanalino del gruppo I contro il Ciad. Nonostante i padroni di casa non avessero fatto neanche un punto finora, la sfida regala un finale rocambolesco. Dopo il vantaggio iniziale del Ghana con l'intramontabile Jordan Ayew il Ciad trova il pareggio all'89', riuscendo di fatto a conquistare uno storico punto per tutto il paese centrafricano.

Lamptey resta in panchina: occasione per lui contro il Mali?

Piove sul bagnato per il terzino destro viola: contro il Ciad il Lamptey non è sceso in campo, passando tutti e 90 i minuti della sfida in panchina. Adesso il Ghana tornerà a giocare lunedi prossimo in casa contro il Mali, chissà se il laterale della Fiorentina avrà occasione di scendere in campo oppure se tornerà a Firenze senza aver giocato neanche un minuto.