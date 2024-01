Contro l'Inter c'è un tabù da infrangere per Italiano, mentre i motivi per "vendicarsi" con i nerazzurri sono tanti

A caccia della vittoria con l'Inter tra le mura amiche

La Gazzetta dello Sport di oggi si concentra su un dettaglio ben preciso in vista della gara di stasera tra Fiorentina e Inter. Il tecnico viola Vincenzo Italiano infatti non ha mai battuto i nerazzurri al ‘Franchi’ in queste tre stagioni alla guida dei viola , l’unico successo è giunto in trasferta la scorsa stagione. Ma i motivi per “vendicarsi” per il tecnico sono molti: dal 4-0 dell’andata in questa stagione fino ad arrivare alla finale di Coppa Italia a maggio.

Occhio alla classifica

C'è anche una classifica da tenere d’occhio poiché nelle ultime due partite di campionato è stato conquistato un punto soltanto e se le dirette concorrenti che si trovavano dietro hanno iniziato a correre. Per questa gara Italiano ritrova una pedina fondamentale come Nico Gonzalez. Un recupero che rappresenta un valore determinante, ma sceglierà soltanto oggi se schierarlo subito o a gara in corso.