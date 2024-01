Manca poco al ritorno in campo della Fiorentina in campionato dopo la disfatta in Supercoppa Italiana in quel di Riyad. I viola affrontano l'Inter, tornata trionfante dell'Arabia ma orfana di Barella e Calhanoglu. Italiano si affiderà a Terracciano in porta, Faraoni prenderà probabilmente il posto di Kayode sulla destra, con Parisi al posto dello squalificato Biraghi a sinistra al centro favorita la coppia Milenkovic-Ranieri, con Quarta in panchina (ma il ballottaggio rimane aperto). In mediana ok Duncan e Arthur, mentre dietro all'unica punta Beltran c'è il trio Ikonè-Bonaventura-Sottil. Parte dalla panchina Nico Gonzalez.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Arthur, Duncan, Sottil, Bonaventura, Ikonè, Beltran