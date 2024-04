Maledetto recupero: la Fiorentina finisce in una sgradita classifica sui gol subiti oltre il novantesimo

In casa Fiorentina fa ancora male l'eliminazione dalla Coppa Italia in semifinale, con ben due gol subiti nel recupero. Ma anche in campionato, la squadra di Italiano non ha un bel rapporto coi minuti successivi al novantesimo: sono quattro le reti incassate in extra-time.

Una classifica sgradita alla Viola

Transfermarkt stila la classifica delle squadre che hanno subito più gol oltre il novantesimo minuto in questo campionato. La Fiorentina è sesta: considerate le reti subite contro Lazio, Lecce, Bologna e Roma. Imbattibile l'Udinese, primissima, con addirittura 8 gol.