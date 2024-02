La Premier non fa per lui: Zaniolo vuole tornare in Italia. Anche la Fiorentina tra le pretendenti

Nelle ultime sessioni di mercato, soprattutto quella estiva, in molti lo avevano messo nel mirino della Fiorentina di Rocco Commisso ma poi, tra motivi economici e di natura tattica, alla fine non se ne fece nulla, ma adesso l’ex attaccante della Roma Nicolo Zaniolo sembra essere veramente ad un passo dal ritorno in Serie A. Dopo i tanti tentativi negli scorsi mesi, la prossima estate potrebbe essere quella decisiva per il ritorno del classe ’99 in Italia.

Sono tre i club pronti ad accoglierlo

Secondo quanto riportato quest’oggi da Gazzetta .it l’attaccante italiano, oggi all'Aston Villa, ha espresso la volontà di tornare a giocare in Serie A, chiedendo al proprio entourage di iniziare a lavorare in vista del prossimo mercato estivo. Sono tre le pretendenti: Fiorentina, Juventus e Milan, tutti pronti a cogliere l’occasione di riportare in Italia il giocatore di proprietà del Galatasaray. Zaniolo milita nella squadra allenata da Unai Emery, in questa stagione, ma è infatti in prestito dal Gala.

L'Aston Villa non lo conferma, e spunta il "bonus" per la Roma

Possibilità che il club di Emery lo riscatti la prossima estate? Pochissime visto che oltretutto Zaniolo in questa stagione sta giovando veramente pochissimo:in Premier non è titolare da inizio dicembre e da allora solo spezzoni nel finale di partita. Se una tra Fiorentina, Juventus e Milan deciderà di farsi avanti, con ogni probabilità punterà sulla formula scelta qualche mese fa dall’Aston Villa ovvero il prestito con diritto di riscatto. L’alternativa è inserire nell’operazione una contropartita tecnica, magari per arrivare a uno scambio di cartellini. In tutto questo gongola la Roma: nel momento del suo passaggio al club turco la dirigenza giallorossa ha infatti inserito una percentuale a suo favore sulla prossima rivendita, una percentuale attorno al 20%.