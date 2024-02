La Lazio perde due giocatori per il recupero contro il Torino. Sarri spera di recuperarli per Firenze

Dopo la trasferta di Empoli la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà chiamata a dare una scossa nel difficile incontro di lunedì prossimo contro la Lazio di Maurizio Sarri. Entrambe le squadre arrivano da un periodo non proprio esaltante anche se a differenza dei viola, che hanno vinto una sola partita in questo 2024, i biancocelesti poco meno di una settimana fa sono riusciti nell’impresa di battere il Bayern nell’andata degli ottavi di Champions League. La squadra di Sarri sarà però impegnata anche giovedi nel recupero di campionato contro il Torino.

Lazio in emergenza contro il Torino

Come riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport il tecnico biancocelesti dovrà fare a meno di due importanti pedine in vista della sfida contro il Toro, che verosibilmente però dovrebbero tornare disponibili proprio in vista della sfida contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Stiamo parlando dell’esterno offensivo Mattia Zaccagni e del difensore Patric. Entrambi in questi giorni svolgeranno tutti gli esami del caso e i rispettivi programmi di recupero, con appunto la sfida del Franchi nel mirino.

Sarri spera per la sfida contro la Fiorentina

Per quanto riguarda l’ex Hellas Verona, out dalla semifinale di Supercoppa contro l’Inter, si tratta di una distorsione all’alluce di un piede, che richiede molto riposo e costringe il giocatore a svolgere gran parte delle sessioni di allenamento in scarpe da ginnastica. Per il centrale spagnolo la situazione invece sembra essere più semplice: rientrato ieri col Bologna dopo aver risolto dei fastidiosi problemi alla spalla, si è fermato di nuovo per un problema nella zona pubica.