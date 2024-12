Adli: "È un punto importantissimo ma non dobbiamo festeggiare i pareggi. Kean mi ha ringraziato, credo di aver messo una bella palla"

Protagonista con l'assist Yacine Adli a Dazn ha parlato del 2-2 raggiunto dalla Fiorentina sul campo della Juve:

"E’ un punto importantissimo per come è andata la partita, andare sotto due volte qui non è mai facile. Siamo riusciti a rimontare due volte però non dobbiamo essere soddisfatti perché dobbiamo puntare a vincere le partite. Questi match ci devono aiutare a crescere ma, come si dice, non si festeggiano i pareggi perché dobbiamo cercare i tre punti.

Kean mi ha ringraziato per l’assist? Sì mi ha ringraziato però è stato bravo lui a fare gol, mi hanno detto anche gli altri che erano pronti a segnare. Credo di aver messo una bella palla, è andata bene. Abbiamo vissuto emozionalmente delle cose che hanno pesato, però dobbiamo sfruttare questi mesi con una partita sola a settimana per lavorare e mettere energia nel motore per arrivare a fine stagione".