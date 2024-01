Agostinelli fa la comparsa a Lecco: il centrocampista viola pronto a scendere in Serie C per una nuova esperienza. Il punto

Per il centrocampista di proprietà della Fiorentina Vittorio Agostinelli, i primi mesi di questa stagione sono stati tutt'altro che facili. A Lecco, in Serie B, non è riuscito a inserirsi nelle gerarchie di mister Bonazzoli e non trova spazio. Per lui solo due presenze in campionato, zero da titolare.

In C per trovare spazio

Come riporta Tuttomercatoweb.com, l'ipotesi più plausibile per Agostinelli è la ‘retrocessione’ in Serie C per riuscire a giocare con più continuità. Ci sono già squadre che hanno mostrato interesse per il classe 2002, quali Alessandria, Gubbio e Monopoli.